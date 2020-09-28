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28 сентября 17:59
автор: Виктор Шарафудинов

Питер Крауч: Бруну Фернандеш получит «Золотую бутсу». У «МЮ» будет 38 пенальти в 38 турах

В матче против «Брайтона» португальский полузащитник принес «Манчестер Юнайтед» победу, реализовав пенальти на 10-й добавленной минуте (3:2).

Бывший нападающий «Сток Сити», «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в выездном матче над «Брайтоном» в третьем туре чемпионата Англии.

«Я поставил, что Бруну Фернандеш получит «Золотую бутсу», – написал Крауч в своей колонке в газете The Daily Mail. – Считаю, что с настоящего момента до конца мая буду слышать фразу «пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед». Всего у нас 38 туров, поэтому прогнозирую 38 пенальти. Согласны?

Считаю пенальти, право на который они получили в матче с «Брайтоном», абсолютно замечательным. Не знаю, как бы я себя чувствовал, находись я в команде, которая после финального свистка думала, что у нее есть одно набранное очко, но потом увидела, как VAR вступает в игру, когда игроки уже начали обмениваться послематчевыми рукопожатиями».

источник: The Daily Mail
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