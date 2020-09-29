Луческу вернул «Динамо» в Лигу чемпионов. Киевляне четыре года не играли на групповой стадии

Ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов «Динамо» (Киев, Украина) – «Гент» (Бельгия) завершился со счетом 3:0.

Владислав Бульяский открыл счет на девятой минуте, замкнув прострел Владислава Супряги. После этого игроки команды Мирчи Луческу реализовали два пенальти. На 36-й минуте с «точки» забил уругваец Карлос Де Пена, а на 49-й – нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригеш.

В первой игре 23 сентября киевляне обыграли бельгийский клуб в гостях со счетом 2:1.

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 1 октября и начнется в 18:00 по московскому времени.