Под руководством Реброва «Ференцварош» впервые за 25 лет пробился в Лигу чемпионов

Под руководством украинского тренера Сергея Реброва «Ференцварош» из Будапешта впервые с 1995 года пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

В ответном матче плей-офф раунда венгерский клуб на своем поле сыграл с норвежским «Мольде» вничью 0:0. Поскольку в первой встрече 23 сентября в Норвегии был зафиксирован результат 3:3, «Ференцварош» стал победителем противостояния за счет мячей, забитых на чужом поле.

В прошлом клуб из Будапешта лишь один раз выходил в групповой этап Лиги чемпионов – в сезоне-1995/96. 25 лет назад «Ференцварош» занял третье место в своей группе позади «Аякса» и «Реала», опередив «Грассхопперс».

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 1 октября и начнется в 18:00 по московскому времени.