«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» одолел «Челси». Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти команда Жозе Моуринью победила 5:4.

Экстра-тайм на этой стадии турнира не предусмотрен.

«Челси» открыл счет на 19-й минуте благодаря точном удару немецкого нападающего Тимо Вернера. «Тоттенхэм» отыгрался на 83-й. Восстановил равновесие аргентинец Эрик Ламела после передачи испанского защитника Серхио Регилона.

В послематчевой серии игроки обеих исполняли пенальти без промаха, пока полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт ни направил мяч в штангу.

«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал. Своего следующего соперника команда Жозе Моуринью узнает позднее. Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги пройдут в 20-х числах декабря.