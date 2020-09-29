ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 сентября 23:57
автор: Виктор Шарафудинов

«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти

Все решило попадание Мэйсона Маунта в штангу.

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэм» одолел «Челси». Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти команда Жозе Моуринью победила 5:4.

Экстра-тайм на этой стадии турнира не предусмотрен.

«Челси» открыл счет на 19-й минуте благодаря точном удару немецкого нападающего Тимо Вернера. «Тоттенхэм» отыгрался на 83-й. Восстановил равновесие аргентинец Эрик Ламела после передачи испанского защитника Серхио Регилона.

В послематчевой серии игроки обеих исполняли пенальти без промаха, пока полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт ни направил мяч в штангу.

«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал. Своего следующего соперника команда Жозе Моуринью узнает позднее. Матчи 1/4 финала Кубка английской лиги пройдут в 20-х числах декабря.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России в октябре сыграет на двух московских стадионахВ авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человекаTECNO Mobile представила свежую линейку смартфоновТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Живу на полтора миллиона": Уткин рассказал о своих доходах
«Хетафе» разгромил «Бетис» благодаря дублю Анхеля и возглавил таблицу испанской примеры
У команды из пригорода Мадрида семь очков после трех матчей.
30.09.2020 00:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти
Все решило попадание Мэйсона Маунта в штангу.
29.09.2020 23:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Греческий «Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя кипрскую «Омонию»
В двух матчах пирейский клуб не пропустил ни одного мяча.
29.09.2020 23:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Луческу вернул «Динамо» в Лигу чемпионов. Киевляне четыре года не играли на групповой стадии
Бело-голубые вслед за голландским АЗ прошли бельгийский «Гент».
29.09.2020 23:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Под руководством Реброва «Ференцварош» впервые за 25 лет пробился в Лигу чемпионов
Венгерский клуб прошел в плей-офф раунде норвежский «Мольде».
29.09.2020 23:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший вратарь «Краснодара» Крицюк перешел в лиссабонский «Белененсеш»
Ранее россиянин играл в Португалии за «Риу Аве» и «Брагу».
29.09.2020 23:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара заразился коронавирусом
Футболист сборной Испании находится на самоизоляции.
29.09.2020 22:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Валенсия» без Черышева обыграла в гостях «Реал Сосьедад» и вышла на первое место
Российский полузащитник пропустил третью встречу кряду из-за проблем с мышцами.
29.09.2020 22:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Переговоры о новом контракте Фати с «Барселоной» приостановлены
Вингер «Барселоны» Ансу Фати приостановил переговоры о новом контракте с каталонской командой.
29.09.2020 21:02
Футбол
Сергей Игнашевич: Нужен ли VAR в ФНЛ? Мягко говоря, не помешает
Главный тренер «Торпедо» считает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) не помещает на матчах первенства ФНЛ.
29.09.2020 20:31
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика