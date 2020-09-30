ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 сентября 01:38
автор: Виктор Шарафудинов

Дайер объяснил, почему убежал с поля в раздевалку во время игры с «Челси»: Это был зов природы

«Тоттенхэм» обыграл команду Фрэнка Лэмпарда в серии пенальти в 1/8 финала Кубка лиги.

На 77-й минуте матча Кубка английской лиги «Тоттенхэм» – «Челси» защитник хозяев Эрик Дайер неожиданно убежал с поля, хотя не был заменен.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью пошел вслед за футболистом, чтобы узнать, что случилось, и вскоре Дайер вернулся на поле и продолжил игру.

После матча Эрик объяснил произошедшее в интервью для телекомпании BBC:

«После игры в воскресенье было очень нелегко. Наверное, из-за этого мне пришлось отбежать, но мы все-таки прошли дальше!

Жозе был не особо рад, но я ничего не мог с собой поделать. Это был зов природы. Я слышал, что у «Челси» был голевой момент, пока меня не было, но, к счастью, они не забили».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Тоттенхэм» победил 5:4.

В воскресенье 27 сентября за двое суток до игры против «Челси» команда Моуринью на своем поле сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в рамках чемпионата Англии. Дайер провел на поле всю встречу от начала до конца.

источник: BBC
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Суд США заблокировал запрет администрации Дональда Трампа на новые загрузки приложения TikTok«Локомотив» с минимальным счётом победил ЦСКАГран-при Skate America пройдет без зрителейТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Живу на полтора миллиона": Уткин рассказал о своих доходах
Жозе Моуринью: Пришлось надавить на Дайера, чтобы он вернулся, но ему действительно пришлось убежать
Португальский тренер объяснил странное происшествие во время матча «Тоттенхэм» – «Челси».
30.09.2020 01:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
Дайер объяснил, почему убежал с поля в раздевалку во время игры с «Челси»: Это был зов природы
«Тоттенхэм» обыграл команду Фрэнка Лэмпарда в серии пенальти в 1/8 финала Кубка лиги.
30.09.2020 01:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов и побьет рекорд Хайнкеса
Бывший тренер донецкого «Шахтера» и петербургского «Зенита» вывел киевский клуб в групповой этап.
30.09.2020 01:24
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Лионель Месси: Я всегда хотел лучшего для «Барселоны»
Капитан каталонцев остался в команде после того, как сорвался переход в «Манчестер Сити».
30.09.2020 01:02
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Денис Колодин – об отставке Новикова: Если тебя не убирают, зачем уходить?
После поражения от «Химок» в московском «Динамо» произошла смена тренера.
30.09.2020 00:41
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Хетафе» разгромил «Бетис» благодаря дублю Анхеля и возглавил таблицу испанской примеры
У команды из пригорода Мадрида семь очков после трех матчей.
30.09.2020 00:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал Кубка лиги, обыграв «Челси» в серии пенальти
Все решило попадание Мэйсона Маунта в штангу.
29.09.2020 23:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Греческий «Олимпиакос» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя кипрскую «Омонию»
В двух матчах пирейский клуб не пропустил ни одного мяча.
29.09.2020 23:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Луческу вернул «Динамо» в Лигу чемпионов. Киевляне четыре года не играли на групповой стадии
Бело-голубые вслед за голландским АЗ прошли бельгийский «Гент».
29.09.2020 23:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Под руководством Реброва «Ференцварош» впервые за 25 лет пробился в Лигу чемпионов
Венгерский клуб прошел в плей-офф раунде норвежский «Мольде».
29.09.2020 23:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика