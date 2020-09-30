Дайер объяснил, почему убежал с поля в раздевалку во время игры с «Челси»: Это был зов природы

На 77-й минуте матча Кубка английской лиги «Тоттенхэм» – «Челси» защитник хозяев Эрик Дайер неожиданно убежал с поля, хотя не был заменен.

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью пошел вслед за футболистом, чтобы узнать, что случилось, и вскоре Дайер вернулся на поле и продолжил игру.

После матча Эрик объяснил произошедшее в интервью для телекомпании BBC:

«После игры в воскресенье было очень нелегко. Наверное, из-за этого мне пришлось отбежать, но мы все-таки прошли дальше!

Жозе был не особо рад, но я ничего не мог с собой поделать. Это был зов природы. Я слышал, что у «Челси» был голевой момент, пока меня не было, но, к счастью, они не забили».