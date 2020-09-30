Жозе Моуринью: Пришлось надавить на Дайера, чтобы он вернулся, но ему действительно пришлось убежать

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Челси» в серии пенальти в 1/8 финала Кубка лиги объяснил, почему защитник его команды Эрик Дайер на 77-й минуте неожиданно убежал в раздевалку, а затем вернулся на поле.

«То, что произошло с Эриком Дайером, совершенно ненормально, – цитирует Моуринью сайт телекомпании BBC. – Но я должен похвалить его, как бы это ни было странно. Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах кряду в течение 48 часов на таком уровне. То, что произошло, совершенно неестественно.

Ему пришлось убежать. Других вариантов не было. Возможно, это нормально, когда ты полностью обезвожен, а это был именно такой случай. Мне пришлось надавить на него, чтобы он вернулся на поле, но это отличный пример для всех. Футбольные власти совершенно не заботит состояние здоровья игроков, но мне не наплевать».

За два дня до игры против «Челси» в воскресенье 27 сентября «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче АПЛ (1:1 дома). Дайер провел на поле всю встречу от начала до конца.

Уже 1 октября команда Моуринью проведет следующий матч. «Тоттенхэм» встретится в Лондоне с «Маккаби» из Хайфы в плей-офф раунде Лиги Европы.