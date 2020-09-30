ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 сентября 14:10
автор: Владислав Корегин

Дуглас Коста отказался от перехода в «Вулверхэмптон»

Фланговый нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста не перейдет в «Вулверхэмптон» этой осенью.

По информации Corriere dello Sport, руководство туринского клуба уже договорилось с английской стороной по поводу трансфера 30-летнего бразильца, однако отказался от перехода в стан «волков».

Отмечается, что «бьянконери» продолжат искать для своего футболиста новую команду, чтобы на его место приобрести вингера «Фиорентины» Федерико Кьезу.

Коста перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из «Баварии» за 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за клуб 103 матча, забил 10 голов и отдал 21 ассист. Его контракт истекает в конце июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

источник: Corriere dello Sport
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черчесов рассказал о вызове Жирова и подготовке сборной РоссииВ молодёжную сборную вызваны 23 игрокаСтудентов столичного вуза госпитализировали после ЧП с лифтомБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин"Живу на полтора миллиона": Уткин рассказал о своих доходах
Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Рондон может оказаться в «Бока Хуниорс»
Нападающий китайского клуба «Далянь Ифан» Саломон Рондон входит в сферу интересов «Бока Хуниорс».
30.09.2020 14:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА — клуб, где плакать нельзя. Откровения Кучаева
Кучаев: когда порвал «кресты», плакал в раздевалке. Мне сказали: «Иди отсюда, там поплачь»
Дуглас Коста отказался от перехода в «Вулверхэмптон»
Фланговый нападающий «Ювентуса» Дуглас Коста не перейдет в «Вулверхэмптон» этой осенью.
30.09.2020 14:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ларссон, Классон, Берг и Старфельт получили вызов в сборную Швеции на матч с Россией
Встреча пройдет в Москве.
30.09.2020 13:55
Футбол
автор: Юрий Нечаев
РФС представил список 33 лучших футболистов прошлого сезона
Ранее стало известно, что звание лучшего игрока получил форвард «Зенита» Артем Дзюба.
30.09.2020 13:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Спортивный директор «Химок»: Переговоры с Глушаковым продвигаются в положительном ключе
Подмосковный клуб продолжает работу на трансферном рынке.
30.09.2020 13:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
РФС признал Дзюбу лучшим игроком прошлого сезона, Семак – лучший тренер
В минувшей компании питерский клуб выиграл чемпионат и Кубок страны.
30.09.2020 13:24
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» улучшил предложение по Хюсаю до восьми млн евро
Албанец выступает в Италии с 2009 года.
30.09.2020 13:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«ПСЖ» хочет подписать Диего Косту
Ранее испанец заявил, что готов покинуть мадридский клуб.
30.09.2020 13:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Челси» Баркли на правах аренды перешел в «Астон Виллу»
Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до 2023 года.
30.09.2020 12:59
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зе Луиш получил предложение от «Фенербахче»
Ранее форвард выступал за «Спартак».
30.09.2020 12:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика