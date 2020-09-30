Дуглас Коста отказался от перехода в «Вулверхэмптон»

По информации Corriere dello Sport, руководство туринского клуба уже договорилось с английской стороной по поводу трансфера 30-летнего бразильца, однако отказался от перехода в стан «волков».

Отмечается, что «бьянконери» продолжат искать для своего футболиста новую команду, чтобы на его место приобрести вингера «Фиорентины» Федерико Кьезу.

Коста перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из «Баварии» за 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за клуб 103 матча, забил 10 голов и отдал 21 ассист. Его контракт истекает в конце июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.