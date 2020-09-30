Игорь Шалимов: Если «Краснодару» не удастся забить в Греции, интрига сохранится до последних минут

– Если «Краснодару» не удастся забить в Греции, игра будет держать в напряжении до последних минут, ведь один гол выведет в групповой этап турнира ПАОК. Думаю, их ждет сложная, некомфортная встреча. Чтобы забить, подопечным Мусаева нужно играть активно и действовать в фирменном атакующем стиле. Но в таком случае ПАОК получит возможность создавать моменты в контратаках, – цитирует Шалимова RT.

Cегодня, 30 сентября, состоится ответная встреча между командами. Игра пройдет в Греции в 22:00 по московскому времени.

В первом матче российский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1. В составе быков голами отметились Виктор Классон и Реми Кабелла. Соперник отметил забитым мячом Димитриса Пелкаса.

Напомним, что в случае успешного результата с ПАОКом «Краснодар» впервые в своей истории выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.