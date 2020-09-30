Капитан «Вулверхэмптона» Коуди продлил контракт с командой до лета 2025 года

Отмечается, что 27-летний англичанин останется в команде до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Коуди стал игроком «Вулверхэмптона» в июле 2015 года. С тех пор он провел за «волков» 239 матчей, забил два гола и отдал семь ассистов.

Ранее футболист защищал цвета «Ливерпуля», «Шеффилда» и «Хаддерсфилда».

8 сентября в рамках встречи второго тура Лиги наций с Данией (0:0) защитник дебютировал в составе сборной Англии.