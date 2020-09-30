Павел Худяков: Обухов переходит из «Тамбова» в «Ростов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью для телеканала «Матч ТВ» подтвердил, что 28-летний нападающий Владимир Обухов продолжит карьеру в ФК «Ростов».

«Да, Володя переходит в «Ростов». Трансферная сумма? Она нормальная. В четверг все решится окончательно», – заявил Худяков.

Обухов в сентября прошлого года перешел в «Тамбов» из «Сочи» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Владимир сыграл в чемпионате России девять мячей, но при этом не отметился результативными действиями.