«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» вышли в четвертьфинал Кубка лиги, разгромив «Брайтон» и «Вест Хэм»

Завершились два матча 1/8 финала Кубка английской лиги «Брайтон» на своем поле уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3, а «Эвертон» в Ливерпуле разгромил лондонский «Вест Хэм» с результатом 4:1.

В игре «Брайтон» – «МЮ» забитыми мячами отметились игроки манкунианцев Скотт Мактоминей (44), Хуан Мата (73) и Поль Погба (80).

В матче «Эвертон» – «Вест Хэм» форвард хозяев Доминик Калверт-Льюин сделал хет-трик, забив свои три гола на 11-й, 78-й и 84-й минутах. Автором второго гола команды Карло Анчелотти в этой встрече стал бразилец Ришарлисон.

Лондонская команда единственный забитый мяч организовала на 46-й минуте стараниями Роберта Снодграсса.

Ранее в четвертьфинал Кубка лиги пробились «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити».