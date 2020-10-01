Игорь Смольников: Весь Краснодар с нетерпением ждет Лигу чемпионов

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал первый в истории выход зелено-черных в групповой этап Лиги чемпионов.

«Если честно, эмоции неописуемые, что творилось в раздевалке! – рассказал Смольников в эфире телеканала «Матч ТВ». – Все радостные, тренер поблагодарил всех. Сказал, что мы сделали хорошую работу, мы заслужили это.

Он очень счастлив, что мы смогли принести эту мечту под названием Лига чемпионов в Краснодар. Весь город с нетерпением этого ждет. Мы очень рады, что смогли это сделать и множество людей увидят это вживую.

До игры было тяжело что-то предсказать. Мы просто вышли, чтобы нам было перед собой не стыдно, чтобы мы после игры не отводили друг от друга глаза. Договорились отдать все силы, все, что у нас есть, ради победы. В принципе, так и получилось».

После домашней победы над ПАОКом со счетом 2:1 «Краснодар» с таким же результатом обыграл греческий клуб в Салониках в плей-офф раунде Лиги чемпионов.