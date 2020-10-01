Игорь Смольников: Смогли принести в Краснодар мечту под названием Лига чемпионов

- Мы вышли с мыслью о том, чтобы нам было перед собой не стыдно, чтобы после игры мы не отводили друг от друга глаза. Эмоции неописуемые! В раздевалке тренер поблагодарил всех, сказал, что проделали хорошую работу, заслужили это. Мы смогли принести в Краснодар мечту под названием Лига чемпионов, весь город с нетерпением ее ждал. Теперь множество людей увидят турнир вживую, - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме этого, никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами - компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.