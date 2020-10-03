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03 октября 09:23
автор: Владислав Корегин

Павел Погребняк: По игре «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» и «Урала» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской Премьер-лиги между петербургским клубом и «Спартаком».

– Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. «Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с «Зенитом» – иконой нашего футбола. Надеюсь, что матч обойдется без эксцессов, – цитирует Погребняка ТАСС.

Напомним, что матч между командами состоится 3 октября в Москве. Начало встречи – в 19:00 мск.

После девяти туров «Спартак» делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице РПЛ, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям (по 20 очков).

источник: ТАСС
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