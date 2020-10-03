Павел Погребняк: По игре «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака»

– Встречаются два лидера, думаю, будет красивый, результативный, обоюдоострый футбол. Считаю фаворитом команду Семака, по игре она выглядит предпочтительнее. «Спартак», конечно, заслуживает уважения, команда несколько игр уже не пропускает, идет вровень с «Зенитом» – иконой нашего футбола. Надеюсь, что матч обойдется без эксцессов, – цитирует Погребняка ТАСС.

Напомним, что матч между командами состоится 3 октября в Москве. Начало встречи – в 19:00 мск.

После девяти туров «Спартак» делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице РПЛ, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям (по 20 очков).