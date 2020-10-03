Валерий Кечинов: В моем понимании Дзюба гораздо техничнее, гибче и пластичнее, чем Соболев

– В моем понимании Дзюба гораздо техничнее, гибче, пластичнее. В отличие от Соболева, он не просто может забить, а еще и отдать голевой пас, причем очень удобный. Александр же может здорово исполнить, сыграть головой, как и Артем. Он здорово играет внизу, может забить обводящим ударом, – цитирует Кечинова ТАСС.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету 32-летнего Дзюбы шесть голов и три ассиста в восьми матчах. Что касается Соболева, то 23-летний россиянин отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в девяти встречах.

Матч десятого тура чемпионата России «Спартак» – «Зенит» состоится 3 октября в Москве. Начало встречи – в 19:00 мск.