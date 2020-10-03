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03 октября 10:54
автор: Владислав Корегин

Константин Кучаев: Несмотря на то, что «Урал» – крепкая команда, ЦСКА рассчитывает на победу

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев оценил перспективы своей команды в матче десятого тура Российской Премьер-лиги с «Уралом».

– «Урал» – крепкая команда, которая показывает интересный футбол. Будет нелегко, но мы рассчитываем на победу. Хочется уйти на перерыв для матчей сборных с позитивным настроем, – цитирует Кучаева пресс-служба армейцев.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего россиянина четыре гола и один ассист в девяти встречах.

После девяти туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Матч с «Уралом» состоится в Екатеринбурге сегодня в 16:30 мск.

источник: ПФК ЦСКА
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