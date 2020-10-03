Константин Кучаев: Несмотря на то, что «Урал» – крепкая команда, ЦСКА рассчитывает на победу

– «Урал» – крепкая команда, которая показывает интересный футбол. Будет нелегко, но мы рассчитываем на победу. Хочется уйти на перерыв для матчей сборных с позитивным настроем, – цитирует Кучаева пресс-служба армейцев.
В нынешнем сезоне на счету 22-летнего россиянина четыре гола и один ассист в девяти встречах.
После девяти туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Матч с «Уралом» состоится в Екатеринбурге сегодня в 16:30 мск.
Перед перерывом на матчи сборных сыграем в Екатеринбурге!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 3, 2020
⚽ #УралЦСКА
🏆 #РПЛ
⏲ 16:30 мск
🏟 Екатеринбург Арена
📺 Матч Премьер pic.twitter.com/SS5SRCkmSQ