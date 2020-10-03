«Дженоа» пополнился форвардом «Сассуоло» Скамаккой

Отмечается, что 21-летний итальянец был арендован генуэзцами до конца текущего сезона. Таким образом, игрок станет прямым конкурентом Элдору Шомуродову, который 1 октября стал игроком «грифонов», перейдя из «Ростова» за 7,5 миллионов евро.

Минувший сезон Скамакка на правах аренды выступал за «Асколи» – на его счету 13 голов и один ассист в 35 матчах. Ранее он защищал цвета ПСВ, «Зволле» и «Кремонезе».