Педро Родригес: Счастлив, что помог «Роме» набрать очень важные три очка

- Очень рад этому голу. Счастлив, что помог команде набрать очень важные три очка. Я забил сегодня, но в следующий раз забьет кто-то другой, важно, чтобы команда выигрывала, а мы возвращались домой, добившись результата, потому что «Рома» всегда должна выходить на поле, чтобы побеждать.

Я счастлив быть здесь с этими парнями, я общаюсь с такими опытными игроками, как Мхитарян и Джеко. Наша цель - просто стремиться к победе, играя матч за матчем, а потом посмотрим, что из этого получится. Мы нацелены на место в Лиге чемпионов, но и победа в чемпионате, хоть и выглядит сложной задачей, но не является чем-то невозможным для нас, - цитирует Педро Football Italia.

Напомним, что 33-летний форвард перешел в «Рому» на правах свободного агента в сентября из «Челси». На 55-й минуте встречи с «Удинезе» испанский нападающий дальним ударом забил своей первый гол в составе римлян.

После этой встречи «Рома», одержавшая первую победу в новом сезоне чемпионата Италии, набрала четыре очка и расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице серии А.