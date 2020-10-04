Дмитрий Рубашко: «Ростов» показал хороший футбол, но «Сочи» был лучше

- Матч получился голевым, с достаточным количеством забитых мячей, что нравится болельщикам. Отметил бы Антона Заболотного, который забил хорошие два мяча. «Ростов» показал хороший футбол, но, думаю, мы были лучшими, - передает слова Рубашко ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Сочи» набрал 19 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 17 очками после этого поражения опустился на шестое место.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ростов» на своем поле встретится с «Ахматом».