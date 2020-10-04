ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 23:00

Дмитрий Рубашко: «Ростов» показал хороший футбол, но «Сочи» был лучше

Генеральный директор «Сочи» поделился впечатлениями от матча десятого тура чемпионата России с «Ростовом» (4:2).

- Матч получился голевым, с достаточным количеством забитых мячей, что нравится болельщикам. Отметил бы Антона Заболотного, который забил хорошие два мяча. «Ростов» показал хороший футбол, но, думаю, мы были лучшими, - передает слова Рубашко ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Сочи» набрал 19 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 17 очками после этого поражения опустился на шестое место.

В следующем туре «Сочи» в гостях сыграет с «Зенитом», а «Ростов» на своем поле встретится с «Ахматом».

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
BMW анонсировала купе 4 серии в версии кабриолетХабиб Нурмагомедов раскрыл план на бой с ГэтжиНиколич о жеребьёвке Лиги чемпионов: будем битьсяБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Астон Вилла» на своем поле разгромила «Ливерпуль», забив семь мячей
Футболисты «Астон Виллы» одержали победу над «Ливерпулем» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Англии со счетом 7:2.
04.10.2020 23:10
Футбол
Кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»? Оба непопулярны
Противостояние между Питером и Москвой, между «Зенитом» и «Спартаком» - фундаментальная основа российского футбола. И один из аспектов этого противостояния – вечное выяснение, у кого больше болельщиков.
Дмитрий Рубашко: «Ростов» показал хороший футбол, но «Сочи» был лучше
Генеральный директор «Сочи» поделился впечатлениями от матча десятого тура чемпионата России с «Ростовом» (4:2).
04.10.2020 23:00
Футбол
«Ливерпуль» пропустил семь мячей впервые с 1963 года
В воскресенье проходит матч четвертого тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Ливерпулем».
04.10.2020 22:55
Футбол
«Шахтер» ушел на самоизоляцию
У игроков и сотрудников «Шахтера» выявлен коронавирус.
04.10.2020 22:46
Футбол
Александр Овечкин: Для «Динамо» после вылета из Лиги Европы главное – побеждать
Российский нападающий «Вашингтона» поделился впечатлениями от игры десятого тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром» (2:0).
04.10.2020 22:37
Футбол
Максим Калиниченко: Почему покупку Кокорина называют авантюрой?
Бывший полузащитник «Спартака» поделился о перспективах нападающего красно-белых Александра Кокорина.
04.10.2020 22:20
Футбол
«Динамо» дома одержало победу над «Краснодаром»
«Динамо» дома одержало победу над «Краснодаром»
Футболисты «Динамо» обыграли «Краснодар» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России со счетом 2:0.
04.10.2020 21:55
Футбол
Жозе Моуринью: Никто не мог ожидать, что мы приедем в Манчестер и выиграем 6:1
Жозе Моуринью: Никто не мог ожидать, что мы приедем в Манчестер и выиграем 6:1
Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал крупную победу команды в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (6:1).
04.10.2020 21:45
Футбол
«Барселона» – «Севилья». Пьянич остался в запасе
Босниец был куплен у «Ювентуса» за 60 млн евро.
04.10.2020 21:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика