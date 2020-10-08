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08 октября 21:39

Евгений Бушманов: Пока не удается добиться от сборной России стабильной и качественной игры

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче со сборной Швеции (1:2).

- Думаю, что с любым поражением можно работать, тем более в контрольном матче. В таких встречах на первое место выходит качество футбола. Думаю, что тренерский штаб проанализирует и сделает выводы, что получилось, а что нет. Пока не удается добиться от сборной России стабильной и качественной игры, - сказал Бушманов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в составе шведской команды отличились Александер Исак и Маттиас Юханссон , у российской сборной голом отметился Александр Соболев.

Добавим, что 11 октября в рамках Лиги наций сборная России сыграет на своем поле против Турции, а 14-го числа встретится с Венгрией.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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