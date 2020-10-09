Бывший президент FIGC: Приостановка чемпионата будет хуже апокалипсиса для спорта Италии

Экс-президент федерации футбола Италии Карло Тавеккьо считает, что приостановка чемпионата из-за увеличения количества случаев заражения COVID-19 может стать апокалипсисом для спорта в стране.

- Есть протокол, который был одобрен всеми органами власти и действителен для различных ситуаций. Насколько мне известно, между клубами также была договоренность, что они будут продолжать играть, даже если составы будут значительно сокращены. Поэтому местные органы управления должны согласовывать решения с центральной властью государства или, по крайней мере, работать с ней. Если бы серию А снова приостановили, это было бы хуже, чем апокалипсис для спорта в этой стране, - цитирует Тавеккьо Football Italia.

Напомним, что встреча третьего тура чемпионата Италии между туринской и неаполитанской командами, которая должна была пройти 4 октября, признана несостоявшейся из-за отсутствия одной из команд: «Наполи» не поехал в Турин, потому что местная ассоциация здравоохранения приказала команде самоизолироваться после двух положительных тестов, но «Ювентус» и руководство серии A продолжают настаивать на сохранении существующего протокола.