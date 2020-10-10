Евгений Бушманов: На 99 процентов наша молодежная сборная вышла на чемпионат Европы с первого места

- Остался матч с Латвией, эта команда по уровню сопоставима с Эстонией, поэтому, думаю, можно говорить о том, что наша молодежная сборная вышла на чемпионат Европы с первого места. Это можно предсказать на 99 процентов. В футболе все бывает, но иной расклад маловероятен, - цитирует Бушманова.

Напомним, что в пятницу молодежная сборная России разгромила команду Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы (U-21) со счетом 4:0. После этой победы российская команда, набрав 20 очков в девяти матчах, занимает первое место в группе 5.

Сборная России завершит групповой этап отборочного турнира выездной игрой против команды Латвии, которая состоится 13 октября.