ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 01:03

Евгений Бушманов: На 99 процентов наша молодежная сборная вышла на чемпионат Европы с первого места

Бывший тренер молодежной сборной России считает, что российская команда с вероятностью в 99 процентов вышла на чемпионат Европы с первого места.

- Остался матч с Латвией, эта команда по уровню сопоставима с Эстонией, поэтому, думаю, можно говорить о том, что наша молодежная сборная вышла на чемпионат Европы с первого места. Это можно предсказать на 99 процентов. В футболе все бывает, но иной расклад маловероятен, - цитирует Бушманова.

Напомним, что в пятницу молодежная сборная России разгромила команду Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы (U-21) со счетом 4:0. После этой победы российская команда, набрав 20 очков в девяти матчах, занимает первое место в группе 5.

Сборная России завершит групповой этап отборочного турнира выездной игрой против команды Латвии, которая состоится 13 октября.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хабиб Нурмагомедов "готов к войне" с ГэтжиРПЛ объявила календарь матчей на 11-14 туры«Зенит»: плюс Кузяев и Вендел, минус РигониТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именем
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика