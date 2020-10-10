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10 октября 01:19

«Арсенал» надеется до января успеть расторгнуть контракт с Озилом

«Канониры» надеются достичь договоренности с немцем до открытия зимнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, «Арсенал» не оставляет попыток договориться с Месутом Озилом о расторжении соглашения, по которому он получает 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Как отмечает британское издание, что немецкий хавбек, не против разорвать договор, но требует почти всю сумму, положенную ему по действующему до лета 2021 года контракту.

Напомним, что Озил перешел в «Арсенал» в сентябре 2013 года из «Реала» за 47 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 254 матчах, забив 44 мяча и отдав 77 голевых передач.

В прошлом сезоне полузащитник отыграл 23 встречи, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

источник: The Daily Mail
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