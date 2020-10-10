Ромелу Лукаку: Я обязательно вернусь в «Андерлехт»

– Я всегда слежу за «Андерлехтом». Я уверен, что обязательно вернусь туда. Все же для футболиста, который играл там будучи молодым, идея вернуться в бельгийский клуб слишком велика. Спросите таких парней, как Дендонкер и Тилеманс. Они по-прежнему связаны с командой, так как у нас было так много хороших моментов, – сказал Лукаку VTM Nieuws.

Напомним, что Лукаку находился в клубной системе «Андерлехта» с 2006-го по 2011 год. За взрослую команду он провел 98 матчей, забил 41 гол и отдал 18 ассистов. Затем его приобрел «Челси» за 15 миллионов евро.

В составе «Интера» нападающий выступает с августа прошлого года – на счету 27-летнего бельгийца 37 забитых мячей и шесть результативных передач в 54 играх.