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10 октября 12:45
автор: Владислав Корегин

Георгий Черданцев: Приобретение Мозеса – странный трансфер для «Спартака»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил возможную покупку «Спартаком» флангового полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.

– Мозес за последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в «Челси» в схеме 3-4-3. Мозес никак не защитник – он крайний атакующий хавбек. Странный трансфер для «Спартака», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что 29-летний нигериец подпишет трехлетний контракт с красно-белыми. Завтра игрок должен отправиться в Москву для завершения сделки.

источник: «Советский спорт»
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