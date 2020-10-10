Георгий Черданцев: Приобретение Мозеса – странный трансфер для «Спартака»

– Мозес за последние 8 лет ездил по арендам, больше сидя в запасе. Играл в основе только у Конте в «Челси» в схеме 3-4-3. Мозес никак не защитник – он крайний атакующий хавбек. Странный трансфер для «Спартака», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что 29-летний нигериец подпишет трехлетний контракт с красно-белыми. Завтра игрок должен отправиться в Москву для завершения сделки.