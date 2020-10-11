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11 октября 00:48

Серж Гнабри: Контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше

Нападающий сборной Германии прокомментировал победу команды в матче Лиги наций против Украины (2:1).

- Мы контролировали ход игры, но должны были снимать все вопросы раньше. Дополнительный игрок в нападении, возможно, помог бы решить эту задачу. Но если будем действовать на том же уровне, что сегодня после перерыва, то может сработать и с такой расстановкой, - приводит слова Гнабри пресс-служба УЕФА.

Добавим, что Германия, одержав первую победу в текущем сезоне Лиги наций, с пятью очками поднялась на вторую строчку в турнирной таблице группы 3 Лиги А. В следующем туре немецкая команда на своем поле примет сборную Швейцарии.

источник: UEFA (УЕФА)
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