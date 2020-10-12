Роберто Манчини: Должны были забить Польше один или два гола к перерыву

- Если не считать результата, который не является положительным, выступление было хорошим. Поле не является оправданием, просто оно было в ужасном состоянии. Команда атаковала до конца, мы имели шансы и старались изо всех сил, бывает. Мы должны были забить хотя бы один или два гола к перерыву, но не реализовали свои возможности, - передает слова Манчини Football Italia.

Добавим, что после этой игры Италия, набрав пять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. В следующем туре итальянская команда на своем поле встретится со сборной Нидерландов.