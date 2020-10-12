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12 октября 14:41
автор: Владислав Корегин

Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио стал игроком «Панатинаикоса»

Пресс-служба «Панатинаикоса» объявила о переходе в команду центрального полузащитника Маурисио.

По информации источника, 31-летний бразилец подписал с клубом двухлетний контракт.

Минувший сезон футболист провел в ПАОКе – на его счету 33 матча, в которых он не отметился результативными действиями.

В России Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит». Вместе с петербургской командой он стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.

источник: ФК «Панатинаикос»
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