Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио стал игроком «Панатинаикоса»

По информации источника, 31-летний бразилец подписал с клубом двухлетний контракт.
Минувший сезон футболист провел в ПАОКе – на его счету 33 матча, в которых он не отметился результативными действиями.
В России Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит». Вместе с петербургской командой он стал обладателем Кубка и Суперкубка страны.
✍🏻 Mauricio is Green! 🟢⚪️ #Panathinaikos #Transfers #LikeGreensDo #paofc20_21— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 11, 2020
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