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12 октября 16:05
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Юнайтед» собирается приобрести защитника «Бернли» Тарковски

Центральный защитник «Бернли» Джеймс Тарковски может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру 27-летнего англичанина в качестве усиления центра обороны. Однако, в первую очередь, «манкунианцы» постараются купить либо Дайо Упамекано («Лейпциг»), либо Калиду Кулибали («Манчестер Юнайтед»).

Тарковски выступает за «Бернли» с февраля 2016 года. В общей сложности он провел за клуб 145 матчей забив пять голов и отдав три результативные передачи. В составе сборной Англии защитник провел две игры.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

источник: The Athletic
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