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12 октября 20:31
автор: Владислав Корегин

Чиро Иммобиле: Трезеге был моим кумиром в молодости

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал о том, что в свое время был в восторге от игры бывшего форварда «Ювентуса» и сборной Франции Давида Трезеге.

– Трезеге произвел на меня невероятное впечатление своей игрой в штрафной площади. Я никогда не видел никого подобного ему. У него была координация и техника, чтобы забивать с любого прострела или навеса и любой частью своего тела, – цитирует нападающего римлян France Football.

Напомним, что Иммобиле является воспитанником академии «Ювентуса» – в сезоне 2009/10 он выходил вместе с Трезеге на поле в составе туринской команды.

Последние четыре года 30-летний итальянец выступает за «Лацио». В общей сложности игрок провел за «орлов» 181 матч, забил 126 голов и отдал 34 ассиста.

источник: France Football
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