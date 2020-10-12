Чиро Иммобиле: Трезеге был моим кумиром в молодости

– Трезеге произвел на меня невероятное впечатление своей игрой в штрафной площади. Я никогда не видел никого подобного ему. У него была координация и техника, чтобы забивать с любого прострела или навеса и любой частью своего тела, – цитирует нападающего римлян France Football.

Напомним, что Иммобиле является воспитанником академии «Ювентуса» – в сезоне 2009/10 он выходил вместе с Трезеге на поле в составе туринской команды.

Последние четыре года 30-летний итальянец выступает за «Лацио». В общей сложности игрок провел за «орлов» 181 матч, забил 126 голов и отдал 34 ассиста.