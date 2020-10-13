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13 октября 11:45
автор: Владислав Корегин

«Бавария» не согласилась обменять Боатенга на Эриксена

Руководство «Баварии» отказалось от предложения «Интера» совершить обмен игроками.

По информации Sky Sport Germany, итальянский клуб предложил мюнхенцам атакующего полузащитника Кристиана Эриксена в обмен на защитника Жерома Боатенга.

Однако немецкая команда ответила отказом, решив сохранить своего игрока в составе.

Напомним, что Эриксен перешел в «Интер» с января 2020 года. За итальянцев 28-летний датчанин провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Что касается Боатенга, то 32-летний немец принял участие в 328 играх «Баварии», в которых отличился восемью забитыми мячами и 24 результативными передачами.

источник: Sky Sport Germany
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