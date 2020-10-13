«Бавария» не согласилась обменять Боатенга на Эриксена

По информации Sky Sport Germany, итальянский клуб предложил мюнхенцам атакующего полузащитника Кристиана Эриксена в обмен на защитника Жерома Боатенга.

Однако немецкая команда ответила отказом, решив сохранить своего игрока в составе.

Напомним, что Эриксен перешел в «Интер» с января 2020 года. За итальянцев 28-летний датчанин провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Что касается Боатенга, то 32-летний немец принял участие в 328 играх «Баварии», в которых отличился восемью забитыми мячами и 24 результативными передачами.