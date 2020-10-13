Деян Кулушевски: Нет никого, кто мог бы остановить Роналду

– Нет никого, кто мог бы его остановить. Если у него будет хороший день, он все решит сам. Нашей сборной не удалось его остановить в прошлом матче, но завтра мы попытаемся сделать это снова. Против Криштиану необходимо сыграть как можно более агрессивно и постараться вывести его из себя, – цитирует Кулушевски Aftonbladet.

Напомним, что матч между сборными Швеции и Португалии состоится завтра, 14 октября. Начало встречи – в 21:45 мск. Ранее шведская команда дома уступила португальцам со счетом 0:2. Дублем отметился Роналду.