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13 октября 12:00
автор: Владислав Корегин

Деян Кулушевски: Нет никого, кто мог бы остановить Роналду

Фланговый нападающий «Ювентуса» и сборной Швеции Деян Кулушевски в преддверии матча Лиги Наций с Португалией рассказал о своем партнере по туринской команде Криштиану Роналду.

– Нет никого, кто мог бы его остановить. Если у него будет хороший день, он все решит сам. Нашей сборной не удалось его остановить в прошлом матче, но завтра мы попытаемся сделать это снова. Против Криштиану необходимо сыграть как можно более агрессивно и постараться вывести его из себя, – цитирует Кулушевски Aftonbladet.

Напомним, что матч между сборными Швеции и Португалии состоится завтра, 14 октября. Начало встречи – в 21:45 мск. Ранее шведская команда дома уступила португальцам со счетом 0:2. Дублем отметился Роналду.

источник: Aftonbladet
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