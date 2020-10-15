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15 октября 00:24

Кристиан Эриксен: Это особенное чувство - обыграть Англию на «Уэмбли»

Полузащитник сборной Дании прокомментировал победу команды в матче Лиги наций с Англией.

- Это особенное чувство. Прежде всего, сыграть 100 матчей (за Данию), а также обыграть Англию на «Уэмбли». Перед матчем я знал, что мы этого не сделали в последние 37 лет. Так что это невероятно - стоять здесь в роли победителя, - цитирует Эриксена пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча четвертого тура прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан, в составе которых на 35-й минуте отличился Эриксен.

После этой игры Дания набрала семь очков и расположилась на второй строчке в группе 2 Лиги А, Англия, уступая датчанам лишь по дополнительным показателям, занимает третье место.

источник: UEFA (УЕФА)
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