ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 октября 08:51
автор: Владислав Корегин

Роберто Манчини: Я считаю, что в игре с Нидерландами моя команда создала больше голевых моментов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил ничейный результат с Нидерландами (1:1) в рамках группового этапа Лиги Наций.

Отметим, что в составе «скуадры адзурры» голом отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини (16-я минута), у соперника забитый мяч на счету хавбека Донни ван де Бека (25).

– Это была красивая и зрелищная игра, в которой обе стороны боролись за победу до самого конца. Нидерланды – отличная команда. Мы знали, что против них предстоит сложный матч. Мы атаковали, и я думаю в целом мы создали больше возможностей для того, чтобы забить, – цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

После этой игры сборная Италии набрала шесть очков и опустилась на вторую строчку в турнирной таблице своей группе, уступив лидерство Польше.

В следующем туре итальянцы дома сыграют против поляков. Встреча состоится 15 ноября в 22:45 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Huawei ведет переговоры о продаже части своего бизнеса смартфонов HonorСкорость 5G, предлагаемая новым iPhone, будет недоступна в большинстве сетей СШАMercedes-Benz создаст новый класс автомобилейС женой, как у Задорова, можно сбежать хоть на необитаемый островТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин«Жаль Нагиева, уже слышим его стоны»: Горбань в нюдовом бикини
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика