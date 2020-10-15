Роберто Манчини: Я считаю, что в игре с Нидерландами моя команда создала больше голевых моментов

Отметим, что в составе «скуадры адзурры» голом отметился полузащитник Лоренцо Пеллегрини (16-я минута), у соперника забитый мяч на счету хавбека Донни ван де Бека (25).

– Это была красивая и зрелищная игра, в которой обе стороны боролись за победу до самого конца. Нидерланды – отличная команда. Мы знали, что против них предстоит сложный матч. Мы атаковали, и я думаю в целом мы создали больше возможностей для того, чтобы забить, – цитирует Манчини пресс-служба УЕФА.

После этой игры сборная Италии набрала шесть очков и опустилась на вторую строчку в турнирной таблице своей группе, уступив лидерство Польше.

В следующем туре итальянцы дома сыграют против поляков. Встреча состоится 15 ноября в 22:45 мск.