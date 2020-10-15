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15 октября 09:58
автор: Владислав Корегин

Владимир Радионов: Стоит признать, что у нашей молодежки не было топ-соперников в отборочной группе

Заслуженный тренер СССР Владимир Радионов прокомментировал выход молодежной сборной России в финальный этап чемпионата Европы-2021.

– При всем уважении к Сербии, Польше и Болгарии, стоит признать, что в отборочной группе у нас не было топ-сборных. При этом с поляками мы мучились в обоих матчах, а решающие встречи нам надо было выиграть у Эстонии и Латвии. Думаю, что если мы выйдем из группы на Евро – это уже будет хорошо. А дальше все возможно – конкуренция на турнире будет высокая, – цитируют Радионова «Известия».

Напомним, что 13 октября молодежная сборная России в гостях разгромила Латвию со счетом 4:1. В составе победителей голами отметились Константин Кучаев (28-я минута), Роман Евгеньев (51), Даниил Лесовой (55) и Александр Ломовицкий (85).

Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова набрали 23 очка и гарантировали себе первое место в своей отборочной группе.

Таким образом, молодежная команда России впервые с 2013 года сыграет в финальном турнире чемпионата Европы, которая пройдет в Словении и Венгрии.

источник: «Известия»
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