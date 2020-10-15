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15 октября 11:04
автор: Владислав Корегин

Григорий Иванов: Если у Погребняка появится желание вернуться в «Урал», то будем с ним разговаривать

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, кто может усилить его команду до конца трансферного окна, а также оценил вероятность возвращения в клуб нападающего Павла Погребняка.

– Когда кто-то появится, то вы сразу узнаете. А то пишут, что к нам придет Мирзов, который ушел в «Химки», потом пишут, что Джорджевич у нас должен оказаться… Если у Погребняка будет желание вернуться, то будем с ним разговаривать, – цитирует Иванова Sport24.

Напомним, что 36-летний форвард покинул екатеринбургский клуб в августе этого года на правах свободного агента. До этого он выступал за уральцев на протяжении двух сезонов – на его счету восемь голов и три ассиста в 33 матчах.

После десяти туров РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав десять очков. В следующем матче подопечные Юрия Матвеева сыграют в гостях с «Арсеналом». Встреча пройдет 18 октября в 14:00 мск.

источник: Sport24
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