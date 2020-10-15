Григорий Иванов: Если у Погребняка появится желание вернуться в «Урал», то будем с ним разговаривать

– Когда кто-то появится, то вы сразу узнаете. А то пишут, что к нам придет Мирзов, который ушел в «Химки», потом пишут, что Джорджевич у нас должен оказаться… Если у Погребняка будет желание вернуться, то будем с ним разговаривать, – цитирует Иванова Sport24.

Напомним, что 36-летний форвард покинул екатеринбургский клуб в августе этого года на правах свободного агента. До этого он выступал за уральцев на протяжении двух сезонов – на его счету восемь голов и три ассиста в 33 матчах.

После десяти туров РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав десять очков. В следующем матче подопечные Юрия Матвеева сыграют в гостях с «Арсеналом». Встреча пройдет 18 октября в 14:00 мск.