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15 октября 11:15
автор: Владислав Корегин

Емельянов покинул пост главного тренера «Акрона»

Пресс-служба «Акрона» сообщила о том, что главный тренер Дмитрий Емельянов покинул команду.

Отмечается, вместе с 48-летним специалистом тренерский штаб клуба покидает его помощник Николай Котовец.

– Это решение назревало. У команды игровой кризис, проблемы с набором очков – все это подтолкнуло к переменам. Клуб должен развиваться и двигаться вперед к новым целям. Хочу поблагодарить Дмитрия Емельянова за проделанную работу и отметить, что он продолжит работать в системе клуба, – заявил владелец тольяттинцев Павел Морозов.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне «Акрон» дебютировал в розыгрыше ФНЛ – после 15 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

источник: ФК «Акрон»
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