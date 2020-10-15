Емельянов покинул пост главного тренера «Акрона»

Отмечается, вместе с 48-летним специалистом тренерский штаб клуба покидает его помощник Николай Котовец.

– Это решение назревало. У команды игровой кризис, проблемы с набором очков – все это подтолкнуло к переменам. Клуб должен развиваться и двигаться вперед к новым целям. Хочу поблагодарить Дмитрия Емельянова за проделанную работу и отметить, что он продолжит работать в системе клуба, – заявил владелец тольяттинцев Павел Морозов.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

В нынешнем сезоне «Акрон» дебютировал в розыгрыше ФНЛ – после 15 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.