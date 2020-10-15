Емельянов покинул пост главного тренера «Акрона»

Отмечается, вместе с 48-летним специалистом тренерский штаб клуба покидает его помощник Николай Котовец.
– Это решение назревало. У команды игровой кризис, проблемы с набором очков – все это подтолкнуло к переменам. Клуб должен развиваться и двигаться вперед к новым целям. Хочу поблагодарить Дмитрия Емельянова за проделанную работу и отметить, что он продолжит работать в системе клуба, – заявил владелец тольяттинцев Павел Морозов.
Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.
В нынешнем сезоне «Акрон» дебютировал в розыгрыше ФНЛ – после 15 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Дмитрий Емельянов покинул пост главного тренера— ФК «Акрон» (@fcakron) October 14, 2020
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источник: ФК «Акрон»