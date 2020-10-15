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15 октября 11:45
автор: Владислав Корегин

«Челси» рассматривает вариант с подписанием Дибалы

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов «Челси».

Согласно информации TMW, руководство лондонцев пристально следит за ситуацией с продлением контракта между туринским клубом и 26-летним аргентинцем. Игрок хочет остаться в команде до 2025 года, однако стороны пока не могут договориться с финансовой точки зрения.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до 30 июня 2022-го. В случае неудачных переговоров нападающий может уйти в «Челси» на правах свободного агента по окончании контракта.

Дибала перешел в «Ювентус» в июле 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за команду 228 матчей, забил 95 голов и отдал 38 ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 80 миллионов евро.

источник: TMW
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