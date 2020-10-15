Арбитр Турбин отстранен на две игры РПЛ по итогам матча «Сочи» – «Ростов»

– Пока Турбин отстранен на два матча. Мы смотрим по текущему состоянию судей, которые по состоянию здоровья готовы обслуживать игры. Получение судьями оценок – это внутренняя кухня, и дальнейшее назначение или неназначение арбитров позволяет понимать футбольному миру, как судейский комитет оценивает того или иного судью, – цитирует Хачатурянца ТАСС.

Отметим, что в игре «Сочи» – «Ростов» 41-летний Турбин на 63-й минуте удалил полузащитника гостей Матиаса Норманна, показав вторую желтую карточку за стычку с хавбеком Кристианом Нобоа, а по окончании встречи – главного тренера ростовчан Валерия Карпина.