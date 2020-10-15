Сергей Балахнин: Я склонен назвать результат с Венгрией объективным для нашей сборной

– Игра не совсем удалась. Очевидно, что недобрали очки. По моему мнению, команде не хватило заболевших ребят – Фернандеса, Джикию, Головина и Алексея Миранчука. У нашей сборной было преимущество, особенно во втором тайме. Могли не раз забить, но я склонен назвать этот результат не то чтобы справедливым, а объективным, – цитирует Балахнина «РИА Новости».

Отметим, что после четырех туров команда Станислава Черчесова набрала восемь очков и продолжила лидерство в своей группе. Идущая второй Венгрия имеет в своем активе семь очков.

В следующем матче Россия сыграет в гостях против Турции. Встреча состоится в Стамбуле 15 ноября в 20:00 мск.