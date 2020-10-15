Лука Джорджевич: Мне не удалось проявить себя в «Локомотиве» из-за серьезной травмы

– «Арсенал» – тот клуб, которому я отдал большую часть карьеры. Люблю эту команду и город. Очень рад, что вернулся и теперь есть возможность снова поиграть в этой футболке. В «Локомотиве» после серьезной травмы не получилось зацепиться. Сейчас я приехал сюда, чтобы забивать, наслаждаться футболом и помочь Туле, – цитирует Джорджевича пресс-служба «Арсенала».

Вчера, 14 октября, тульский клуб сообщил о переходе 26-летнего черногорца на правах аренды из «Локомотива». Практически весь прошлый сезон футболист пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена.

Напомним, что ранее Джорджевич уже выступал за «канониров» в период с 2017-го по 2019 год. Тогда игрок забил 16 голов и отдал шесть ассистов в 50 матчах за туляков.

После десяти туров «Арсенал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.