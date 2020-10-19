Пикфорд не будет наказан за подкат против ван Дейка

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд не получит дисквалификацию за подкат против центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, которая привела к серьезной травме игрока.

Напомним, что в мерсисайдском дерби голкипер сфолил против соперника в своей штрафной, однако главный судья не наказал футболиста, зафиксировав офсайд у нидерландца.

Таким образом, Пикфорд будет доступен в игре шестого тура АПЛ с «Саутгемптоном».

Что касается ван Дейка, то ранее официальный сайт «Ливерпуля» подтвердил, что медицинское обследование выявило у защитника разрыв крестообразной связки колена. На восстановление может уйти семь-восемь месяцев.