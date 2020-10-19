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19 октября 16:45
автор: Владислав Корегин

Пикфорд не будет наказан за подкат против ван Дейка

29-летний голландец может пропустить более полугода из-за травмы колена.

Футбольная ассоциация Англии сообщила, что вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд не получит дисквалификацию за подкат против центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, которая привела к серьезной травме игрока.

Напомним, что в мерсисайдском дерби голкипер сфолил против соперника в своей штрафной, однако главный судья не наказал футболиста, зафиксировав офсайд у нидерландца.

Таким образом, Пикфорд будет доступен в игре шестого тура АПЛ с «Саутгемптоном».

Что касается ван Дейка, то ранее официальный сайт «Ливерпуля» подтвердил, что медицинское обследование выявило у защитника разрыв крестообразной связки колена. На восстановление может уйти семь-восемь месяцев.

источник: Футбольная ассоциация Англии
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