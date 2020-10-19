«Ливерпуль» рассматривает защитника «Брайтона» Уайта в качестве замены травмированному ван Дейку

Согласно информации Football Insider, руководство «красных» постарается подписать 22-летнего англичанина в следующее трансферное окно.

Таким образом, игрок станет дополнительным вариантом в обороне для главного тренера ливерпульцев Юргена Клоппа и на некоторое время заменит травмированного Вирджила ван Дейка, выбывшего минимум на полгода из-за разрыва крестообразных связок.

Уайт является воспитанником академий «Саутгемптона» и «Брайтона». Минувший сезон он провел в аренде в «Лидсе» – на его счету 49 матчей, в которых он забил один гол и сделал два ассиста. Перед началом текущего розыгрыша АПЛ защитник вернулся в состав «чаек», продлив контракт до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.