«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за Эриксена

Как сообщает Todo Fichajes, руководство «нерадзурри» готово отпустить в другой клуб 28-летнего датчанина, не ставшего основным игроком в команде Антонио Конте.

Отмечается, что миланцы рассчитывают получить за футболиста сумму не менее 20 миллионов евро. В покупке хавбека заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

Эриксен перешел в «Интер» в январе этого года из «Тоттенхэма», подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел за клуб 29 матчей, забил четыре гола и отдал три ассиста.