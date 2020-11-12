Экс-полузащитник «Барселоны» и «Рубина» Сонг стал игроком африканского клуба

По информации источника, 33-летний камерунец подписал контракт до конца июня 2022 года. Игрок будет выступать под 17-м номером.

Сам футболист отметил, что данным переходом хочет привлечь внимание общественности к местному футболу.

В марте этого года Сонг покинул «Сьон» на правах свободного агента. Ранее он выступал в «Арсенале» и «Барселоне» – в общей сложности игрок провел за них 270 матчей, забил 11 голов и отдал 25 ассистов.

Что касается «Рубина», то полузащитник защищал цвета казанского клуба с 2016-го по 2018 год, приняв участие в 23 встречах.