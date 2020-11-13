Гилерме обошел Черчесова в «Клубе Яшина»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме, отыграв «на ноль» в товарищеской встрече с Молдавией (0:0), провел свой 135-й сухой матч в карьере.
Таким образом, 34-летний вратарь обошел главного тренера национальной команды Станислава Черчесова в «Клубе Льва Яшина», который 134 раза сохранил свои ворота в неприкосновенности будучи футболистом.
Отметим, что первое место по сухим матчам занимает голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (325).
15 ноября сборная России сыграет с Турцией в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня команда встретится на выезде с Сербией.
источник: «Советский спорт»