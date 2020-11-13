Вячеслав Колосков: При Дзюбе сборная России в последнее время теряла мячи в атаке

Экс-глава Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог бы усилить игры сборной России во вчерашней товарищеской встрече с Молдавией (0:0).

– Трудно сказать, помог ли бы Дзюба в этом матче, он сейчас не оптимальной форме. Считаю, что Соболев активно вышел. При нем и комбинации пошли, разум появился в атаке. А при Дзюбе мы только мячи в последнее время теряли, – цитирует Колоскова ТАСС.

Напомним, что вчера 23-летний Соболев провел на поле 26 минут, заменив Федора Чалова.

15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут гостевой матч с Турцией в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня команда также на выезде сыграет против Сербии.