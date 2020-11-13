Александр Бубнов: С Молдавией вышла тренировка позиционной атаки – Россия не смогла с ней справиться

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеской встрече с Молдавией (0:0).

– Почти весь матч наша команда провела в контроле мяча, не отходя в глубокую оборону. Получилась тренировка позиционной атаки, с которой она не справилась. За матч можно вспомнить только момент со штрафным Миранчука и неплохой эпизод у Чалова. Остроты у чужих ворот практически не было, так что на данный момент сборная России не может создавать ее и побеждать на классе, – цитирует Бубнова Sportbox.

Отметим, что во вчерашней игре Россия имела преимущество во владении мячом (64 на 36), а также превзошла соперника по общему количеству ударов по воротам (18-4) и ударов в створ (5-0).

15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут гостевой матч с Турцией в рамках группового этапа Лиги наций, а через три дня команда также на выезде сыграет против Сербии.