«Интер» хочет обменять Эриксена на Паредеса

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет пригласить в свои ряды экс-игрока «Зенита» Леандро Паредеса. В свою очередь, парижане получат Кристиана Эриксена, не являющегося футболистом основного состава в команде Антонио Конте.

Напомним, что 28-летний датчанин перешел в «Интер» в январе 2020 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне на его счету семь матчей, в которых он отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Что касается Паредеса, то 26-летний хавбек присоединился к «ПСЖ» зимой 2019-го. В этом сезоне он провел пять встреч. Его цена – 20 миллионов.