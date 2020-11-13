Валерий Газзаев: Матч с Молдавией дал возможность Черчесову оценить игру дебютантов сборной

– Положительная сторона вчерашней встречи – дебют четырех игроков на уровне главной национальной сборной. Это очень хорошее событие для них, большая мотивация. А что касается самой игры, мне кажется, что это был экспериментальный матч, который дал возможность главному тренеру посмотреть на дебютантов, оставивших очень приятное впечатление, – цитирует Газзаева Sport24.

Отметим, что вчера в стартовом составе сборной России дебютировали центральный защитник Игорь Дивеев и нападающий Федор Чалов, выступающие за ЦСКА, а также опорный полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Во второй половине встречи также вышли два армейца, ранее представлявший молодежную сборную – это хавбеки Константин Кучаев и Иван Обляков.